Após hiato, BTS confirma retorno com álbum inédito e turnê mundial em 2026

O BTS, fenômeno global do K-pop, anunciou oficialmente nesta terça-feira (1º) seu aguardado retorno como grupo. Em uma transmissão ao vivo na plataforma Weverse, assistida por mais de 7,3 milhões de pessoas em tempo real, os sete integrantes revelaram que estão trabalhando em um novo álbum previsto para ser lançado entre os meses de março e maio de 2026. A novidade foi acompanhada do anúncio de uma nova turnê mundial.

Desde 2022, o grupo estava afastado dos palcos para que seus membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, além de se dedicarem a projetos solo.

“Lançaremos um novo álbum do BTS na primavera do ano que vem. A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos de perto em novas músicas”, disseram os artistas durante a live. “Como será um álbum em grupo, ele vai refletir os pensamentos e ideias de cada integrante. Estamos encarando esse álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos.”

Formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, o BTS surgiu em 2014 e se consolidou como o maior nome do K-pop mundial. Ao longo da pausa como grupo, os integrantes lançaram álbuns e singles individuais, mantendo viva a conexão com a base de fãs, conhecida como ARMY.

A última turnê mundial do BTS ocorreu há quase quatro anos e reuniu mais de 4 milhões de espectadores. No Brasil, o grupo já se apresentou em seis ocasiões, com passagens por São Paulo nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2019.

