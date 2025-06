Mulher é presa após tentar invadir casa de Jungkook, do BTS, um dia após saída do Exército

Uma mulher chinesa, identificada apenas como “Sra. A”, na casa dos 30 anos, foi presa na noite da última terça-feira (10), no horário da Coreia do Sul, ao tentar invadir a residência de Jungkook, integrante do grupo sul-coreano BTS. O episódio aconteceu em Yongsan-gu, distrito central de Seul, poucas horas após o cantor ser oficialmente dispensado do serviço militar obrigatório, junto com seu colega de grupo, Jimin.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a mulher foi flagrada por vizinhos enquanto tentava acessar o apartamento do artista, digitando repetidamente a senha da porta de entrada. A polícia foi acionada por volta das 23h20 (horário local) e prendeu a suspeita em flagrante, sob acusação de tentativa de invasão de domicílio.

Durante o depoimento inicial, a Sra. A alegou que havia viajado à Coreia do Sul com o único objetivo de ver Jungkook, recém-liberado do serviço militar. A Delegacia de Polícia de Yongsan investiga agora as circunstâncias específicas da tentativa de invasão.

A ação da mulher chama atenção para um comportamento conhecido entre fãs obsessivos da cultura pop sul-coreana, os chamados sasaengs — indivíduos que ultrapassam os limites da privacidade dos artistas, frequentemente recorrendo a práticas invasivas, como perseguições e envio de presentes ou alimentos a endereços pessoais.

Fãs de longa data do BTS lembram que Jungkook já abordou publicamente situações semelhantes, pedindo para que respeitem seu espaço pessoal e deixem de enviar itens à sua residência. Em ocasiões anteriores, o artista reforçou a importância da privacidade e do respeito mútuo entre ídolos e admiradores.

Jungkook e Jimin deixaram o serviço militar na manhã de quarta-feira (11), no horário da Coreia do Sul, noite de terça (10) no Brasil. RM e V também foram dispensados no início da semana, enquanto Jin e J-Hope foram os primeiros integrantes do grupo a completarem o período obrigatório de alistamento.

A polícia sul-coreana ainda não divulgou se a mulher responderá em liberdade ou continuará detida enquanto as investigações prosseguem.