Arrastão do Pavulagem inicia temporada 2025 com Cortejo Fluvial e Levantamento dos Mastros

A cidade de Belém mergulhou de vez no clima das festas juninas com a abertura oficial dos Arrastões do Pavulagem, marcada pela volta do Cortejo Fluvial, no final da tarde desta quinta-feira (12/06). Por volta das 17h, a Escadinha do Cais do Porto, localizada ao lado da Estação das Docas, no bairro da Campina, já estava tomada por centenas de integrantes do Batalhão da Estrela - entre dançarinos, músicos, pernaltas e “pernaltinhas” - para alinhar os últimos detalhes do primeiro Arrastão, que acontecerá no próximo domingo (15/06), seguido de mais três datas: 22 e 29 de junho e 6 de julho.

O cortejo começou nos rios, com a chegada da balsa trazendo a comitiva dos bois Pavulagem e Malhadinho, além dos mastros de São João Menino. Dois mastros foram conduzidos na embarcação: o mastro dos homens e o das mulheres, representando o equilíbrio simbólico da festa. Durante o trajeto pelas águas da baía do Guajará, foram amarradas fitas coloridas nos objetos, em um gesto coletivo de fé e proteção.

Os mastros chegando do Cortejo Fluvial (Cristino Martins / O Liberal)

Para o coordenador de atividades do Instituto Arraial do Pavulagem, João Guilherme Ribeiro, este é um dos momentos mais significativos da quadra junina. “Hoje a gente inicia, oficializa a quadra junina do Arrastão. Fincar os mastros para São João é uma tradição da cultura popular, que aqui a gente refaz a partir dos nossos costumes, reinventando com base na relação com a cidade e com a floresta. É o momento de dar a largada, com muita esperança, alegria e cidadania nas ruas”, afirmou.

Para quem participa pela primeira vez da cerimônia de levantamento dos mastros, a emoção é ainda maior. A atendente Ana Vitória da Gama, 26 anos, já foi brincante da dança, mas este ano estreou na tarefa de carregar o mastro. Ela descreveu a experiência como emocionante e simbólica.

“É uma energia muito bonita, viver esse momento é muito representativo, que inicia os trabalhos do Pavulagem. Dá vontade de chorar, de tanta emoção. Estar aqui é muito divertido, é alegria pura. Estou arrepiada desde a hora que cheguei”, relatou.

Após o desembarque, o Batalhão da Estrela acompanhou a comitiva em cortejo pelas ruas do centro histórico até a Praça Waldemar Henrique, onde ocorreu o Levantamento dos Mastros e o show da banda Arraial do Pavulagem.

A noite foi marcado pelo Ensaio Geral do Arrastão do Pavulagem (Cristino Martins / O Liberal)

Antes da cerimônia, o público pôde acompanhar o ensaio geral do batalhão. O momento foi marcado por muita expectativa e ansiedade. A arquiteta e urbanista Bernadette Beltrão, 36 anos, relatou que está vivendo um novo momento no Pavulagem.

Brincante há dois anos, ela, que antes era do setor da dança, agora, participa na percussão. Segundo a arquiteta, a mudança do corpo como instrumento para os instrumentos de fato exigiu preparação física, emocional e alimentação equilibrada.

Brincante há dois anos, Bernadette Beltrão, que antes era do setor da dança, agora, participa na percussão (Cristino Martins / O Liberal)

“É o meu primeiro ano na percussão e é muito diferente da dança, que já fazia parte da minha vida como bailarina. Agora, com o instrumento, é um desafio novo. Dá uma vontade de dançar também, mas estou tocando e dançando um pouco ao mesmo tempo. É um sentimento parecido com esperar o Círio, sabe? Já estava no coração”, contou.

Entre os pernaltas, a assistente social Ariadne Cardoso, 26 anos, participa pela segunda vez dos arrastões, mas este foi seu primeiro levantamento de mastro na Escadinha. Ela contou que o processo de preparação começa nas oficinas para iniciantes, e se intensifica nos ensaios gerais.

“Estou muito feliz e ansiosa. Esse é o momento mais esperado, quando a gente sai pra rua e vê as pessoas participando com a gente. É quando tudo acontece de verdade”, disse, com brilho nos olhos.

A Escadinha ficou tomada por centenas de integrantes do Batalhão da Estrela - entre dançarinos, músicos, pernaltas e “pernaltinhas” (Cristino Martins / O Liberal)

A edição 2025 do Arraial do Pavulagem é realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Pará e da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP). O evento também conta com apoio do Governo do Pará, Secretaria de Cultura do Estado (Secult/PA), Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).