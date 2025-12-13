Ator Peter Greene é encontrado morto em apartamento em Nova Iorque

O ator Peter Greene foi encontrado morto na noite de sexta-feira (12/12) em seu apartamento localizado em Manhattan, Nova York. A informação sobre o falecimento do artista, que tinha 60 anos, foi confirmada por seu agente, Gregg Edwards, ao site Deadline. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Greene alcançou notoriedade por sua interpretação do vilão Dorian Tyrell no filme 'O Máskara', lançado em 1994. No mesmo ano, ele também se destacou pela atuação em 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', consolidando sua carreira no cinema.

Último trabalho foi em série com Wagner Moura

Seu trabalho mais recente registrado foi uma participação especial na série 'Ladrões de Drogas'. A produção televisiva, na qual Greene atuou, é estrelada pelos atores Wagner Moura e Brian Tyree Henry.