Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

Amanda Martins
fonte

Joelma (Divulgação)

Os fãs paraenses de Joelma podem segurar a ansiedade porque a espera terminou! A  cantora está de volta ao estado com um novo projeto e inicia, neste sábado (13), o “Festival Calypsoul” em Santarém, no oeste do Pará. A apresentação, com mais de três horas de duração, marca a estreia de um novo formato de espetáculo em sua carreira, reunindo cenário, figurino, arranjos e repertório inéditos. O show será realizado no Rio Tapajós Shopping, no bairro Santarenzinho, com ingressos disponíveis em pontos de venda físicos e plataformas virtuais.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Joelma interrompe show em Belém e dá 'bronca' em fã após ser tocada sem consentimento
Cantora interrompeu performance e repreendeu homem após toque inadequado durante apresentação no Festival LED

image ​Joelma anima público e encerra a programação do Festival LED em Belém
A artista paraense subiu ao palco e transformou o encerramento do evento em um momento de celebração

image Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém
Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

O festival seguirá paralelo à turnê “Isso é Calypso”, que continua em circulação pelo país. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Joelma explicou que o novo projeto nasceu do desejo de unir música, dança, Amazônia e espiritualidade em um único conceito artístico. 

“A ideia do ‘Festival Calypsoul’ nasceu de um desejo de celebrar minha trajetória e, ao mesmo tempo, abrir novas portas para o futuro. Eu sentia que era o momento de criar algo que fosse além de um show”, afirmou. 

Segundo ela, a preparação incluiu ensaios intensos, novos arranjos e criação de coreografias para renovar a experiência do público. “A preparação tem sido intensa… Tudo para garantir que o público tenha uma experiência única”, disse. 

A cantora também destacou a participação de sua filha, Natália Sarraff, que integra o projeto. “É sempre muito especial ter a minha filha junto comigo. Ela é carismática e talentosa”, comentou. 

Joelma adiantou uma novidade: o festival terá um bloco dedicado ao ‘Brega Seresta’, somente com canções românticas de sua carreira. Além disso, o show também vai misturar calypso, pop e swing paraense no repertório. Joelma adianta que a proposta é reunir artistas convidados e levar o espetáculo para outras cidades, com datas que serão divulgadas nas redes sociais. “Quero muito trazer esse festival para Belém!”, declarou. 

GRANDES PARTICIPAÇÕES

O lançamento ocorre após um ano marcado por apresentações de grande visibilidade. Em 2025, Joelma esteve em projetos que ganharam destaque nacional durante o período que antecedeu a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. A artista participou do “Amazônia Live”, ao lado de nomes como Mariah Carey, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, em um palco flutuante em formato de vitória-régia. 

Também integrou o show sobre cultura paraense no festival “The Town”, além de realizar um pocket show no Festival LED – Luz na Educação, na capital paraense, na última semana, onde dividiu o palco com Fafá de Belém pela primeira vez. As duas cantaram juntos “Abandonada”, sucesso na voz de Fafá, e “A Lua me Traiu”, hit do repertório de Joelma.

“Esse ciclo tem sido muito especial para mim. Participar do ‘Amazônia Live’ e ter sido convidada para o Festival LED, em um ano tão importante para a valorização do nosso Pará, foi uma honra enorme”, disse. 

Para a cantora, o destaque crescente à cultura nortista tem sido motivo de alegria. “O que mais me marcou foi sentir o carinho do público e perceber como a cultura paraense está ganhando cada vez mais espaço”, afirmou. 

A agenda de Joelma continuará movimentada no final do ano. A artista será uma das atrações do “Virá Pará”, evento de Réveillon promovido pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém, no estacionamento do Mangueirão. A programação também contará com Gaby Amarantos, Carabao, Nattan e Nattanzinho Lima.

image Réveillon de Belém terá shows gratuitos de Nattan, Joelma, Natanzinho e Carabao no Mangueirão
Anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nas redes sociais

image Obra de Joelma é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém
Projeto aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Igor Normando

Joelma também viveu uma realização pessoal importante neste ano ao se tornar avó pela primeira vez. Oliver, filho de sua filha caçula, Yasmin Mendes, com o baterista da banda da artista, Neto Alcântara, nasceu em agosto, marcando um momento especial na vida familiar da cantora.

MAIS PRÓXIMA DOS FÃS

Além dos palcos, Joelma lançou recentemente o “Tacacast”, um podcast que mostra os bastidores de sua rotina profissional. “O projeto nasceu desse desejo de estar mais próxima, de mostrar o que acontece por trás do palco. Abrir minha sala de reunião para o público é quase como receber os fãs em casa”, explicou.

Segundo ela, a  experiência tem sido maravilhosa. “Abrir minha ‘sala de reunião’ para o público é quase como receber os fãs em casa. Eu fico muito feliz em ver como eles abraçaram o projeto, como se emocionam, dão opiniões, vibram junto… Isso reforça ainda mais esse vínculo que sempre foi a base da minha carreira”, comentou.

TRÊS DÉCADAS DE CARREIRA

Com mais de três décadas de carreira, Joelma iniciou sua carreira nos anos 1990, passando por bandas regionais até alcançar projeção nacional com a Banda Calypso. Em carreira solo desde 2016, afirma que sua permanência se deve à autenticidade. “Eu acredito que o segredo para manter uma carreira longa e relevante é nunca perder a verdade. Sempre fiz tudo com o coração, respeitando minhas raízes”, destacou.

“A música muda, o mundo muda, mas quando você se mantém conectado à sua essência, você encontra seu espaço em qualquer tempo. E eu sigo assim: com fé, com força, com alegria e com o amor dos meus fãs, sendo o que me sustenta todos esses anos”, complementou Joelma. 

Para 2026, a cantora adianta que novas músicas e experimentações estarão no centro de sua agenda. “Os fãs podem esperar muita novidade e muita entrega. Tem novas sonoridades que estou explorando… Podem esperar movimento, evolução e muita dança”, afirmou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cantora joelma

cultura

joelma

festival Calypsoul
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda