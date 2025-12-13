De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Os fãs paraenses de Joelma podem segurar a ansiedade porque a espera terminou! A cantora está de volta ao estado com um novo projeto e inicia, neste sábado (13), o “Festival Calypsoul” em Santarém, no oeste do Pará. A apresentação, com mais de três horas de duração, marca a estreia de um novo formato de espetáculo em sua carreira, reunindo cenário, figurino, arranjos e repertório inéditos. O show será realizado no Rio Tapajós Shopping, no bairro Santarenzinho, com ingressos disponíveis em pontos de venda físicos e plataformas virtuais.

O festival seguirá paralelo à turnê “Isso é Calypso”, que continua em circulação pelo país. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Joelma explicou que o novo projeto nasceu do desejo de unir música, dança, Amazônia e espiritualidade em um único conceito artístico.

“A ideia do ‘Festival Calypsoul’ nasceu de um desejo de celebrar minha trajetória e, ao mesmo tempo, abrir novas portas para o futuro. Eu sentia que era o momento de criar algo que fosse além de um show”, afirmou.

Segundo ela, a preparação incluiu ensaios intensos, novos arranjos e criação de coreografias para renovar a experiência do público. “A preparação tem sido intensa… Tudo para garantir que o público tenha uma experiência única”, disse.

A cantora também destacou a participação de sua filha, Natália Sarraff, que integra o projeto. “É sempre muito especial ter a minha filha junto comigo. Ela é carismática e talentosa”, comentou.

Joelma adiantou uma novidade: o festival terá um bloco dedicado ao ‘Brega Seresta’, somente com canções românticas de sua carreira. Além disso, o show também vai misturar calypso, pop e swing paraense no repertório. Joelma adianta que a proposta é reunir artistas convidados e levar o espetáculo para outras cidades, com datas que serão divulgadas nas redes sociais. “Quero muito trazer esse festival para Belém!”, declarou.

GRANDES PARTICIPAÇÕES

O lançamento ocorre após um ano marcado por apresentações de grande visibilidade. Em 2025, Joelma esteve em projetos que ganharam destaque nacional durante o período que antecedeu a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. A artista participou do “Amazônia Live”, ao lado de nomes como Mariah Carey, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, em um palco flutuante em formato de vitória-régia.

Também integrou o show sobre cultura paraense no festival “The Town”, além de realizar um pocket show no Festival LED – Luz na Educação, na capital paraense, na última semana, onde dividiu o palco com Fafá de Belém pela primeira vez. As duas cantaram juntos “Abandonada”, sucesso na voz de Fafá, e “A Lua me Traiu”, hit do repertório de Joelma.

“Esse ciclo tem sido muito especial para mim. Participar do ‘Amazônia Live’ e ter sido convidada para o Festival LED, em um ano tão importante para a valorização do nosso Pará, foi uma honra enorme”, disse.

Para a cantora, o destaque crescente à cultura nortista tem sido motivo de alegria. “O que mais me marcou foi sentir o carinho do público e perceber como a cultura paraense está ganhando cada vez mais espaço”, afirmou.

A agenda de Joelma continuará movimentada no final do ano. A artista será uma das atrações do “Virá Pará”, evento de Réveillon promovido pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém, no estacionamento do Mangueirão. A programação também contará com Gaby Amarantos, Carabao, Nattan e Nattanzinho Lima.

Joelma também viveu uma realização pessoal importante neste ano ao se tornar avó pela primeira vez. Oliver, filho de sua filha caçula, Yasmin Mendes, com o baterista da banda da artista, Neto Alcântara, nasceu em agosto, marcando um momento especial na vida familiar da cantora.

MAIS PRÓXIMA DOS FÃS

Além dos palcos, Joelma lançou recentemente o “Tacacast”, um podcast que mostra os bastidores de sua rotina profissional. “O projeto nasceu desse desejo de estar mais próxima, de mostrar o que acontece por trás do palco. Abrir minha sala de reunião para o público é quase como receber os fãs em casa”, explicou.

Segundo ela, a experiência tem sido maravilhosa. “Abrir minha ‘sala de reunião’ para o público é quase como receber os fãs em casa. Eu fico muito feliz em ver como eles abraçaram o projeto, como se emocionam, dão opiniões, vibram junto… Isso reforça ainda mais esse vínculo que sempre foi a base da minha carreira”, comentou.

TRÊS DÉCADAS DE CARREIRA

Com mais de três décadas de carreira, Joelma iniciou sua carreira nos anos 1990, passando por bandas regionais até alcançar projeção nacional com a Banda Calypso. Em carreira solo desde 2016, afirma que sua permanência se deve à autenticidade. “Eu acredito que o segredo para manter uma carreira longa e relevante é nunca perder a verdade. Sempre fiz tudo com o coração, respeitando minhas raízes”, destacou.

“A música muda, o mundo muda, mas quando você se mantém conectado à sua essência, você encontra seu espaço em qualquer tempo. E eu sigo assim: com fé, com força, com alegria e com o amor dos meus fãs, sendo o que me sustenta todos esses anos”, complementou Joelma.

Para 2026, a cantora adianta que novas músicas e experimentações estarão no centro de sua agenda. “Os fãs podem esperar muita novidade e muita entrega. Tem novas sonoridades que estou explorando… Podem esperar movimento, evolução e muita dança”, afirmou.