Joelma anima público e encerra a programação do Festival LED em Belém
A artista paraense subiu ao palco e transformou o encerramento do evento em um momento de celebração
A cantora Joelma foi a atração que fechou a programação do Festival LED – Luz na Educação nesta terça-feira (2), em Belém, e agitou o público com uma apresentação cheia de ritmo e carisma. A artista paraense subiu ao palco e transformou o encerramento do evento em um momento de celebração, reunindo participantes de todas as idades.
