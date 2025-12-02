Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro

A próxima segunda-feira (8) será feriado em Belém. A data, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, está no calendário municipal e garante folga para grande parte dos trabalhadores da capital paraense. Embora o 8 de dezembro não seja feriado nacional, na capital paraense ele conta como ponto facultativo e costuma alterar o funcionamento de serviços públicos, comércio e programação da cidade.

A data é uma das mais celebradas pela comunidade católica e, todos os anos, Belém confirma a folga por lei municipal.

VEJA MAIS

Vai ser feriado em Belém?

O dia 8 de dezembro é oficialmente ponto facultativo municipal em Belém, e isso significa mudanças no expediente de diversos setores. A celebração de Nossa Senhora da Conceição também deve movimentar igrejas e comunidades.

Onde mais terá feriado no Brasil?

Apesar de não fazer parte da lista de feriados nacionais, o 8 de dezembro é feriado em várias cidades brasileiras — inclusive em outras capitais, além de Belém. Em muitos municípios, a data também é associada à padroeira local.

Capitais onde o 8 de dezembro é feriado:

Belém (PA)

Manaus (AM)

Cuiabá (MT)

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

Teresina (PI)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Além das capitais, dezenas de cidades pelo país também terão folga, como Abaetetuba (PA), Itajaí (SC), Campina Grande (PB), Sobral (CE), Serra (ES) e diversos municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em todos esses locais, o feriado municipal altera o funcionamento de comércio, escolas e repartições públicas.