Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro
Capital paraense adota ponto facultativo em data dedicada a Nossa Senhora da Conceição
A próxima segunda-feira (8) será feriado em Belém. A data, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, está no calendário municipal e garante folga para grande parte dos trabalhadores da capital paraense. Embora o 8 de dezembro não seja feriado nacional, na capital paraense ele conta como ponto facultativo e costuma alterar o funcionamento de serviços públicos, comércio e programação da cidade.
A data é uma das mais celebradas pela comunidade católica e, todos os anos, Belém confirma a folga por lei municipal.
Vai ser feriado em Belém?
O dia 8 de dezembro é oficialmente ponto facultativo municipal em Belém, e isso significa mudanças no expediente de diversos setores. A celebração de Nossa Senhora da Conceição também deve movimentar igrejas e comunidades.
Onde mais terá feriado no Brasil?
Apesar de não fazer parte da lista de feriados nacionais, o 8 de dezembro é feriado em várias cidades brasileiras — inclusive em outras capitais, além de Belém. Em muitos municípios, a data também é associada à padroeira local.
Capitais onde o 8 de dezembro é feriado:
- Belém (PA)
- Manaus (AM)
- Cuiabá (MT)
- Aracaju (SE)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- Teresina (PI)
- Belo Horizonte (MG)
- Boa Vista (RR)
Além das capitais, dezenas de cidades pelo país também terão folga, como Abaetetuba (PA), Itajaí (SC), Campina Grande (PB), Sobral (CE), Serra (ES) e diversos municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Em todos esses locais, o feriado municipal altera o funcionamento de comércio, escolas e repartições públicas.
