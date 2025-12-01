Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Feriado antes do Natal: confira data e cidades com o ponto facultativo

Em 8 de dezembro é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou dia de folga em mais de 20 municípios brasileiros

Lívia Ximenes
fonte

Dia 8 de dezembro é feriado em Belém (Freepik)

Antes do Natal, celebrado em 25 de dezembro, moradores de mais de 20 cidades do Brasil aproveitam mais um feriado. O Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro, é considerado ponto facultativo em diversos municípios, sendo dois deles no Pará. A data foi estabelecida pela Igreja Católica.

VEJA MAIS

image Quais feriados de 2026 caem em dias da semana? Veja o calendário atualizado
A maioria dos feriados nacionais de 2026 cairá em dias úteis, o que abre espaço para folgas prolongadas e emendas ao longo do ano

Em quais cidades 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado?

Em 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em mais de 20 municípios no Brasil. Ao todo, 12 capitais têm a data como facultativa. Confira abaixo algumas das cidades.

  • Abaetetuba (PA)
  • Angra dos Reis (RJ)
  • Aracaju (SE)
  • Belém (PA)
  • Belford Roxo (RJ)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Campina Grande (PB)
  • Campo dos Goytacazes (RJ)
  • Contagem (MG)
  • Cuiabá (MT)
  • Divinópolis (MG)
  • João Pessoa (PB)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Nilópolis (RJ)
  • Recife (PE)
  • Resende (RJ)
  • Rio das Ostras (RJ)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • Serra (ES)
  • Sete Lagoas (MG)
  • Sobral (CE)
  • Teófilo Otoni (MG)
  • Teresina (PI)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feriado

feriado antes do natal

dia de nossa senhora da conceição
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba

02.12.25 8h31

BRASIL

Enterro de 'Vaqueirinho', homem morto ao invadir recinto de leoa, tem presença de 2 familiares

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi atacado pelo animal no Parque Arruda Câmara (Bica), no último domingo (30)

02.12.25 11h53

BRASIL

‘Barbie humana’ teve morte acidental por overdose de cocaína e não houve crime, segundo autoridades

A influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, morreu no dia 2 de novembro dentro da casa do defensor público Renato De Vitto, em São Paulo

02.12.25 9h35

BRASIL

Quem era homem que invadiu recinto de leoa em João Pessoa? Saiba mais sobre ‘Vaqueirinho’

Identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 anos, o jovem foi atacado pelo animal nesse domingo (30)

01.12.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda