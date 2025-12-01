Feriado antes do Natal: confira data e cidades com o ponto facultativo

Antes do Natal, celebrado em 25 de dezembro, moradores de mais de 20 cidades do Brasil aproveitam mais um feriado. O Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro, é considerado ponto facultativo em diversos municípios, sendo dois deles no Pará. A data foi estabelecida pela Igreja Católica.

Em 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em mais de 20 municípios no Brasil. Ao todo, 12 capitais têm a data como facultativa. Confira abaixo algumas das cidades.

Abaetetuba (PA)

Angra dos Reis (RJ)

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belford Roxo (RJ)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Campina Grande (PB)

Campo dos Goytacazes (RJ)

Contagem (MG)

Cuiabá (MT)

Divinópolis (MG)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Nilópolis (RJ)

Recife (PE)

Resende (RJ)

Rio das Ostras (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

Serra (ES)

Sete Lagoas (MG)

Sobral (CE)

Teófilo Otoni (MG)

Teresina (PI)