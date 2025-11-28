Capa Jornal Amazônia
86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

Victoria Rodrigues
fonte

Ao longo da pesquisa, foi identificado que 71% dos entrevistados acreditam que palavras positivas têm o poder de transformar relações pessoais. (Foto: Freepik)

Você já chegou a receber algum comentário de seus familiares que no momento parecia inofensivo, mas depois chegou a causar estresse e diversos pensamentos ruins em sua mente? Esse cenário chamado de “bullying familiar” tende a aparecer com mais frequência do que se imagina, por meio de críticas, comparações e até opiniões indesejadas proferidas pelos irmãos, primos, tios ou até mesmo os pais.

Inclinados a encontrarem mais características sobre esse termo pouco conhecido pelas pessoas no país, a consultoria On The Go, por meio de uma marca de perfumes e cosméticos brasileira, realizou uma pesquisa que desmistificou a imagem de segurança completa no seio familiar. Para o alcance dos resultados, foram entrevistados cerca de 2 mil brasileiros em todas as regiões do Brasil.

O poder das palavras

Como resultado da pesquisa, foi constatado que 86% dos brasileiros que aceitaram participar do estudo já receberam críticas ou comentários ofensivos. Desse total, 50% afirmou que as situações mais frequentes de “bullying familiar” estão relacionadas à aparência, o que reflete uma realidade marcada muitas vezes por pessoas que dizem palavras em “tom de brincadeira”, mas que são preocupantes.

“A pesquisa reforça que conversas afetuosas têm um impacto muito significativo no bem-estar e na autoestima. Mesmo em situações do dia a dia, comentários que parecem simples podem ser interpretados de formas diferentes. É por isso que entender esse contexto é tão importante. A boa notícia é que existe abertura para mudança e disposição para construir relações mais positivas”, complementou Ana Cavalcanti, Diretora de Insights da On The Go.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

.
