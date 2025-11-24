Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mãe de menino que teve dedos decepados em Portugal acusa escola de xenofobia e racismo

Nívia Estevam concedeu entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último domingo (23), e revelou detalhes da agressão contra o menino de 9 anos

O Liberal
fonte

A paraense Nívia Estevam deu detalhes da agressão vivida pelo filho e a omissão da escola em Portugal. (Reprodução TV Globo)

A paraense Nívia Estevam revelou detalhes da agressão sofrida pelo seu filho de nove anos, em uma escola na cidade de Cifães em Portugal, em entrevista ao programa Fantástico, exibida no último domingo (23). Nívia acusou que a situação foi motivada por xenofobia e racismo contra o filho. Segundo ela, a escola não tomou as providências necessárias quando foi comunicada sobre o bullying.

O menino de nove anos teve as pontas dos dedos indicador e médio amputadas após ter uma porta fechada neles por outros dois meninos. Nívia relatou que já vinha denunciando para as professoras da escola outras violências. O ano letivo em Portugal iniciou em setembro. A Escola Básica de Fonte Coberta era a única do município para crianças na idade do menino.

"Logo no início, as primeiras coisas que ele se queixou, foi que tinha um amiguinho que dizia que ele não sabia falar português, e que era para ele aprender a falar português direito. E depois ele começou a relatar que sofria puxões de cabelo e chutes. Ele relatava isso para a professora e ela falava 'olha [...] não seja mentiroso, você tem que ser um menino bom'. Até o dia 5/11, eu não tinha nenhuma prova física que estava sendo agredido, até ele chegar com o pescoço roxo em casa. Bati a foto imediatamente e mandei para a professora. Não iria tolerar nenhuma agressão contra o meu filho", detalha.

Após a agressão, a família que mora em Portugal desde 2018 precisou mudar de residência com medo de ameaças. Quando tentou fazer a ocorrência na delegacia, Nívia também foi recebida de maneira grossa pelo delegado. O policial interrompeu o depoimento da brasileira e negou que houvesse xenofobia ou racismo em Portugal. "Ele bateu na mesa, chegou bem perto de mim, e falou 'não vou aceitar que você fale isso aqui. Aqui em Portugal não existe nem racismo, nem xenofobia'", relembra.

A família está sendo acompanhada por um conjunto de 20 advogados que devem processar a escola e pedir indenização. A mãe afirma que desde o início, as professoras da escola minimizaram o problema. Nívia somente foi ter dimensão da gravidade quando estava chegando no hospital.

"Eu recebi uma ligação por volta das 10h30 a 10h40 da professora, dizendo aconteceu um acidente com [...]. Ele estava brincando com outras crianças e ocorreu um acidente. E eu perguntei, 'foi grave?' E ela disse 'não, não, não foi tão grave'", relatou. A mãe chegou apenas cinco minutos depois na escola. O menino estava no colo de uma funcionária com a mão enfaixada. A criança e a mãe esperaram 40 minutos por uma ambulância que levou para um hospital há mais de 100 km de distância.

Quando estava chegando no hospital, o paramédico da ambulância deu uma luva de borracha com o pedaço do dedo do menino. "Quando a gente ia chegando no hospital, o senhor da ambulância me deu a luva, onde estava o pedaço do dedo do meu filho e disse 'olha mãe, tem que levar isso aqui porque talvez eles consigam colocar no lugar'. Foi quando eu fui saber que eles estava sem as pontas dos dedos. Eu só soube cinco minutos antes de chegar no hospital", conta.

A professora respondeu por mensagem que a situação poderia ter acontecido com qualquer aluno. "Foi um acidente que podia ter acontecido com qualquer menino e ninguém teve a intenção de magoar o [...], estavam a brincar e correu mal...", disse a professora em mensagem para a mãe.

A coordenadora da Escola Básica de Fonte Coberta respondeu em nota ao Fantástico que não daria declarações. Ela informou em nota que "todas as informações oficiais sobre o incidente serão divulgados apenas através de comunicados institucionais, quando o inquérito interno estiver concluído".

IRREVERSÍVEL - O menino foi operado por três horas e o quadro foi considerado irreversível. As pontas dos dedos indicador e médio foram amputadas. "Foi um vazio gigantesco. Ele pergunta muito, porque fizeram isso comigo, mãe?". Nívea Estevan é paraense, neta de portugueses. A família mora em Portugal desde 2018. O filho e o padrasto são brasileiros.

Por causa da violência, a família está morando nas casas do sogros. O marido de Nívia e padrasto da criança João Vítor Estevam conta que a mudança foi dolorosa para a família. "Era muito bom para o [...], porque tem muito mais espaço. Ele estava muito feliz na nossa casa com a gente, mas de uma hora para a outra foi ladeira abaixo total", disse João. 

Para a embaixada brasileira em Portugal, o bullying foi motivado pro racismo e xenofobia. "A escola estava ciente disso. Eu pensei que iam me ajudar, me instruir", pensava Nívia. "A gente espera que ele seja uma criança doce e amável, e seja um bom adulto no futuro e possa superar tudo isso", declara esperançosa a mãe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

agressão contra estudante em portugal

violência nas escolas

bullying
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

POLÍCIA

Comerciante morre em acidente na rodovia Transamazônica; 3 pessoas ficam feridas

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e investiga possíveis responsabilidades

25.11.25 21h44

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

POLÍCIA

Justiça Paraense acolhe denúncia contra médico acusado de tentar matar ex-namorada em Belém

Felipe Almeida Nunes, 30 anos, está preso preventivamente na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba III desde 31 de outubro

25.11.25 21h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

A CASA CAIU

Foragido de Manaus é preso por homicídio e tortura após se envolver em acidente no Pará

​José Luiz Alves de Souza, 44 anos, foi levado para a 20ª Seccional de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado

02.07.23 17h03

POLÍCIA

MP denuncia médico que arrastou namorada com carro por mais de um quarteirão em Belém

Segundo o Ministério Público do Pará, o automóvel empurrou a mulher por aproximadamente 244 metros

24.11.25 17h25

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda