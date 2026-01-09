Homem é encontrado morto com marcas de tiros após desaparecer por três dias em Eldorado do Carajás

Um homem identificado como Lucas Régio da Silva foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na quinta-feira (8), em Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira (5), quando familiares procuraram as autoridades policiais para relatar que o homem não havia retornado para casa.

O corpo de Lucas Régio foi encontrado em uma área de vegetação na zona rural do município. Segundo as informações iniciais, a vítima apresentava perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo. O cadáver estava em meio ao capinzal de uma propriedade rural às margens da BR-155.

Conforme as informações, o corpo foi localizado após um motorista passar pela área e sentir um odor intenso vindo da mata e decidir conferir o que se tratava. Ao se aproximar, encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar.

Informações preliminares apontam que Lucas Régio teria sido visto pela última vez na comunidade conhecida como “Favelinha”, localizada em área urbana de Eldorado do Carajás. No local, ele teria sido abordado por três homens não identificados e colocado à força dentro de um automóvel.

A Polícia Civil foi até o ponto onde o corpo estava para os procedimentos iniciais e solicitou apoio da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas ficou responsável por remover o cadáver e realizar o exame de necropsia.

Segundo a Polícia Civil, Lucas Régio tinha histórico policial, com ao menos quatro registros por tráfico de drogas e uso de entorpecentes. As investigações continuam.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Eldorado dos Carajás apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e buscas são feitas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime", comunicou a PC.