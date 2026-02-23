Capa Jornal Amazônia
Motociclista morre após perder controle do veículo na zona rural de Marapanim

Duas testemunhas estavam na área e prestaram informações à Polícia Militar, colaborando com o esclarecimento do caso

O Liberal
fonte

Motociclista morre após perder controle do veículo na zona rural de Marapanim. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desta segunda-feira (23) após um acidente de trânsito na estrada de acesso à Vila de Vista Alegre, no município de Marapanim, no nordeste do Pará.

De acordo com informações do 23º Pelotão Destacado, vinculado ao 5º BPM, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h pelo coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que comunicou a ocorrência.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o motociclista conduzia uma Honda Biz preta, placa JVH-8198, quando teria perdido o controle do veículo e sofrido uma queda. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Duas testemunhas estavam na área e prestaram informações à Polícia Militar, colaborando com o esclarecimento do caso. No entanto, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica exata do acidente.

A PM manteve contato com a Unidade Integrada de Polícia (UIPP) de Marudá para o acionamento do Instituto Médico Legal (IML) e a adoção dos procedimentos legais cabíveis para a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Marudá. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente".

Motociclista morre após perder controle do veículo na zona rural de Marapanim
Polícia
