Casal morre em colisão entre motocicleta e carreta no município de Trairão

Weverson Alves Ferreira e Maria Luiza Bandeira da Silva morreram em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (22), em Trairão, no sudoeste do Pará. A motocicleta em que as vítimas estavam colidiu com uma carreta na entrada do bairro do Cacau, no acesso à BR-163. O casal não resistiu e morreu na hora. O condutor do veículo maior não foi localizado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h, por meio do telefone funcional, para atender a ocorrência no km 627 da rodovia. Ao chegar ao local, os policiais encontraram as duas vítimas caídas na pista e a motocicleta completamente destruída.

Segundo relatos de testemunhas, o casal seguia em uma motocicleta Honda em direção à BR-163, em alta velocidade. Ao tentar acessar a rodovia, o condutor não teria conseguido parar a tempo e acabou atingindo a lateral de uma carreta que trafegava pelo trecho. O veículo de carga seguiu viagem e não foi identificado.

A área foi isolada pela equipe policial até a chegada da ambulância de suporte avançado da concessionária Via Brasil. Os paramédicos confirmaram a morte das duas vítimas ainda no local. Após a liberação da autoridade policial, os corpos foram removidos por uma funerária. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.