Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás

O corpo de Ricardo Barreto Alves foi encontrado na tarde do domingo (22)

O Liberal
fonte

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás. (Foto: Redes Sociais)

Ricardo Barreto Alves, que estava desaparecido, foi encontrado morto na tarde de domingo (22) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O corpo do jovem foi localizado em uma área de vegetação no bairro Via Oeste, depois que a família recebeu uma denúncia anônima indicando o possível paradeiro. Ricardo não foi mais visto desde a noite de sexta-feira (13), quando saiu da casa onde morava e teria dito que retornaria em poucas horas.

Segundo relatos iniciais, a mãe vinha procurando pelo filho em diferentes pontos da cidade desde que ocorreu o desaparecimento. Ela foi informada de que ele poderia estar enterrado na região. Ao lado do marido, ela seguiu até o local indicado, procurou em vários pontos e notou que o solo apresentava sinais recentes de movimentação em certa área. Diante da suspeita, o casal decidiu escavar e acabou encontrando o corpo.

A Polícia Militar foi acionada e chegou por volta das 18h30. Após a confirmação do achado, a área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica. O local foi periciado e o corpo removido. A Polícia Civil deu início às investigações para apurar as circunstâncias da morte, identificar eventuais responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

Ricardo morava até pouco tempo no Vale do Canaã com a família e, atualmente, residia na região central da cidade. De acordo com familiares, o jovem saiu de casa por volta da meia-noite de sexta-feira (13). Desde então, não deu mais notícias. Ele não teria informado para onde estaria indo. Preocupada com o sumiço, a família registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Canaã dos Carajás e iniciou buscas por conta própria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em canaã dos carajás

jovem encontrado morto em cova rasa
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de furto de lancha morre ao trocar tiros com a PM em Gurupá

O caso foi registrado na noite de domingo (22)

23.02.26 10h08

HOMICÍDIO

Dono de distribuidora é morto a tiros em Rurópolis

O crime ocorreu na noite de domingo (22)

23.02.26 9h30

INVESTIGAÇÃO

Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás

O corpo de Ricardo Barreto Alves foi encontrado na tarde do domingo (22)

23.02.26 9h03

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279

Vítima foi identificada como Ronaldinho Schmidt Dias

22.02.26 23h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás

O corpo de Ricardo Barreto Alves foi encontrado na tarde do domingo (22)

23.02.26 9h03

POLÍCIA

Mulher é presa por homicídio durante operação em Ananindeua

De acordo com a polícia, as diligências para localizar a investigada vinham sendo realizadas desde 2025

22.02.26 21h37

POLÍCIA

Suspeito apontado como ‘torre’ de facção criminosa é preso após troca de tiros com a PM em Bagre

Homem tentou fugir pelo rio e foi capturado com revólver calibre .32 após operação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil

22.02.26 22h26

HOMICÍDIO

Dono de distribuidora é morto a tiros em Rurópolis

O crime ocorreu na noite de domingo (22)

23.02.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda