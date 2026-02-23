Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás

Ricardo Barreto Alves, que estava desaparecido, foi encontrado morto na tarde de domingo (22) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O corpo do jovem foi localizado em uma área de vegetação no bairro Via Oeste, depois que a família recebeu uma denúncia anônima indicando o possível paradeiro. Ricardo não foi mais visto desde a noite de sexta-feira (13), quando saiu da casa onde morava e teria dito que retornaria em poucas horas.

Segundo relatos iniciais, a mãe vinha procurando pelo filho em diferentes pontos da cidade desde que ocorreu o desaparecimento. Ela foi informada de que ele poderia estar enterrado na região. Ao lado do marido, ela seguiu até o local indicado, procurou em vários pontos e notou que o solo apresentava sinais recentes de movimentação em certa área. Diante da suspeita, o casal decidiu escavar e acabou encontrando o corpo.

A Polícia Militar foi acionada e chegou por volta das 18h30. Após a confirmação do achado, a área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica. O local foi periciado e o corpo removido. A Polícia Civil deu início às investigações para apurar as circunstâncias da morte, identificar eventuais responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

Ricardo morava até pouco tempo no Vale do Canaã com a família e, atualmente, residia na região central da cidade. De acordo com familiares, o jovem saiu de casa por volta da meia-noite de sexta-feira (13). Desde então, não deu mais notícias. Ele não teria informado para onde estaria indo. Preocupada com o sumiço, a família registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Canaã dos Carajás e iniciou buscas por conta própria.