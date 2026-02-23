Colisão entre motos deixa criança morta e três feridos na PA-368, em Portel

Uma criança de 2 anos morreu após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na PA-368, no município de Portel, no Marajó. A colisão, que ocorreu na tarde de domingo (22), também deixou outras três pessoas feridas.

Em nota, Polícia Civil detalhou que o caso é apurado pela Delegacia de Portel. "Segundo informações iniciais, uma motocicleta com três ocupantes foi atingida por outra, conduzida por um homem que apresentava sinais de embriaguez. Uma criança de dois anos morreu em decorrência do acidente. Os outros dois ocupantes da motocicleta, entre eles o pai da vítima - que conduzia o veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - foram encaminhados para atendimento médico. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente", informou.

Segundo as informações iniciais, o caso foi registrado por uma câmera de monitoramento instalada em um estabelecimento nas proximidades. As imagens mostram o momento do impacto entre os veículos que seguiam em sentidos opostos, por volta de 17h15.

Outros condutores que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Portel. De acordo com as informações, a criança apresentou múltiplas fraturas em decorrência do acidente e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos. A Polícia Civil e as autoridades de trânsito seguem apurando as circunstâncias do acidente.