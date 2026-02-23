Dono de distribuidora é morto a tiros em Rurópolis

João Paulo Coelho Dias, de 39 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (22), no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu na distribuidora que pertencia à vítima, na Travessa Nova República, esquina com a Rua Sessenta e Três. Conforme as informações preliminares, um homem armado entrou no estabelecimento e disparou várias vezes contra a vítima. Câmeras de segurança registraram a ação.

O homicídio ocorreu por volta das 20h30. Segundo os relatos repassados às autoridades, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região da cabeça. No momento da ocorrência, um cliente que estava na distribuidora também foi atingido de raspão. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Rurópolis. De acordo com as autoridades, o homem não corre risco de morte.

A Polícia Civil foi ao local após ser comunicada pela Polícia Militar e realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. Durante a perícia inicial, nenhum material diretamente relacionado ao crime foi localizado. A motivação para o homicídio pode ter sido passional, conforme relatado por pessoas da área, mas essa hipótese ainda é investigada pela Polícia Civil. Nenhuma outra linha de investigação foi descartada.

Equipes das polícias Civil e Militar continuam em diligências para identificar e localizar o suspeito, que ainda não foi encontrado. As investigações seguem em andamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.