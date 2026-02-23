Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ex-presidiário morre após ser baleado dentro de carro de passeio em Altamira

O crime ocorreu na noite de domingo (22)

O Liberal
fonte

Ex-presidiário morre após ser baleado dentro de carro de passeio em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Rômulo Adriel Pereira de Souza foi assassinado a tiros na noite de domingo (22), no bairro São Joaquim, em Altamira, sudoeste do Pará. A vítima, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, estava em um carro de passeio quando foi perseguida e executada por um homem em uma motocicleta. Outras três pessoas que estavam no veículo não teriam sido atingidas. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

O homicídio ocorreu por volta das 22h10. De acordo com as informações preliminares, Rômulo estava dentro de um carro acompanhado da esposa, de um amigo e de uma criança de colo quando passou a ser seguido pelo atirador. O suspeito se aproximou em uma motocicleta e efetuou pelo menos oito disparos em direção ao automóvel que era conduzido pela vítima.

Mesmo ferido, Rômulo conseguiu sair do automóvel e ainda correu por alguns metros na via, mas acabou caindo desacordado. Moradores da área prestaram socorro e o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento de Altamira. Apesar de ter recebido atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

As imagens de câmeras de segurança registraram o momento dos disparos e o desespero dos ocupantes do carro ao tentarem fugir, assim como quando perceberam que a vítima havia sido atingida. Após o crime, o atirador fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Militar esteve na UPA após ser informada sobre o caso e constatou que a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional. Civil investiga o caso para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do homicídio.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. Segundo informações iniciais, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo, encaminhada para atendimento médico, mas evoluiu a óbito. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento para localizar os envolvidos", comunicou.

