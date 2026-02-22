Suspeito apontado como ‘torre’ de facção criminosa é preso após troca de tiros com a PM em Bagre

Um homem apontado como “torre” de uma facção criminosa foi preso na madrugada do último sábado (21), após trocar tiros com a Polícia Militar no município de Bagre, no Arquipélago do Marajó.

De acordo com o Notícia Marajó, o suspeito vinha sendo monitorado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta de 1h, durante uma força-tarefa da Polícia Militar, com apoio de informações repassadas pela equipe de investigação da Polícia Civil de Bagre.

As apurações indicavam que o investigado estaria comercializando entorpecentes em pontos já identificados pela polícia e que costumava circular armado pela região. Na madrugada da operação, ele teria se deslocado até um imóvel localizado no final da avenida Barão do Rio Branco, onde possivelmente faria o reabastecimento de drogas.

Ainda conforme o Notícia Marajó, as equipes policiais montaram campana e realizaram cerco no local, aguardando o retorno do suspeito. Em determinado momento, o homem voltou trazendo uma pochete. Durante a abordagem, ele teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra os militares.

Houve troca de tiros e, em seguida, o suspeito fugiu em direção à margem do rio, lançando-se na água. Conforme relatado pelo site, ele tentou se esconder entre embarcações atracadas e, durante a fuga, descartou a camisa e a pochete que carregava, onde, segundo a Polícia, possivelmente havia entorpecentes.

Com o apoio de uma embarcação, os policiais conseguiram capturá-lo nas proximidades de um posto de combustível, no meio do rio. Durante a abordagem, foi apreendido um revólver calibre .32, com seis munições, sendo três deflagradas.

Ainda segundo o Notícia Marajó, o homem possui extensa ficha criminal por crimes contra a vida, contra o patrimônio e por tráfico de drogas, além de ser apontado como liderança local de uma facção criminosa que atua no município.

O preso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bagre, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para a adoção das medidas legais cabíveis.