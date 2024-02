Homem é esfaqueado e morto após discussão, em Ananindeua

Um homem identificado como André Luiz Vasques, de 44 anos, morreu na noite de sábado (3) após ser esfaqueado no pescoço, na rua da Cohaspa, no conjunto Júlia Seffer, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo as informações repassadas à Polícia Militar, o crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e o suspeito.

VEJA MAIS

Conforme informações do 30º BPM, ocorreu um acionamento via Centro Integrado de Operações (CIOp) relatando sobre um esfaqueamento em que a vítima evoluiu para óbito. Na denúncia ainda foram repassadas informações sobre as características do suspeito do crime, que fugiu após efetuar o golpe na vítima. A guarnição realizou rondas pela área até se deparar com um homem que batia com a descrição e foi realizada a abordagem.

Os PMs questionaram o suspeito até que ele revelou que havia desferido o golpe na vítima e que tudo ocorreu após um desentendimento. Diante da confissão para os agentes, o homem foi encaminhado para a Seccional de Ananindeua, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu o suspeito de homicídio. O crime ocorreu na Rua da Cohaspa, no Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas. O suspeito está à disposição da Justiça.