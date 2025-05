Bomba caseira deixada em escola pública de Castanhal explode e deixa alunos feridos

Uma bomba caseira foi detonada em uma sala de aula de uma escola pública em Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (7), e deixou quatro alunos feridos. Militares do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados para apurar a denúncia de que haviam detonado uma bomba em uma sala de aula.

No local, os policiais verificaram que havia sido detonado um artefato explosivo na janela (lado externo) da sala do 3º ano (manhã), ferindo 4 alunos: dois foram 2 feridos no braço, outro sentiu um desconforto nos ouvidos e aluna, grávida, ficou em estado de choque. Equipes do Samu atenderam os alunos.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informa que atendeu imediatamente os estudantes feridos, e presta suporte aos servidores e à comunidade escolar por meio da equipe multidisciplinar do programa Escola Segura. A Seduc acrescenta que repudia todo e qualquer ato de violência e reforça que tomou todas as providências necessárias para garantir a segurança na instituição de ensino.

Já a Polícia Civil do Pará informa que os autores já foram identificados e a delegacia de Castanhal está apurando o caso. Quatro alunos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Também em nota, a Polícia Militar informa que foi acionada para atender a uma ocorrência de explosão no interior da escola. Equipes do Samu também foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas. A Polícia Civil investiga o caso, acrescentou a nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que se tratava de uma bomba caseira. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.