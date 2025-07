polícia civil prende homem investigado por roubo armado e falsificação em belém

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem que é investigado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e por concurso de pessoas, associação criminosa e falsificação de documentos públicos. Ele estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. A prisão ocorreu na sexta-feira (11), em local não divulgado.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRRFVA), Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com a cooperação da Polícia Militar da cidade de Turvo, Santa Catarina.

Essa investigação apura a atuação associação criminosa voltada à prática de crimes de roubo envolvendo como vítimas motoristas por aplicativo. Ainda conforme as apurações policiais, os criminosos falsificam documentos pessoais, criam contas falsas nas plataformas de transporte e depois repassam esses dados para que os comparsas acionem os motoristas e pratiquem os crimes de roubos, em geral com a privação da liberdade da vítima por longos períodos. Com essa prisão, a Polícia Civil informou que todos os envolvidos no crime investigado foram indiciados e presos e estão à disposição da Justiça.