‘Parazinho’ é morto esfaqueado durante briga de bar em Rondon do Pará; suspeito é preso

Um homem identificado somente pelo vulgo ‘Parazinho’ morreu após ser esfaqueado na noite de quinta-feira (10), em Rondon do Pará, sudeste do estado. O crime teria ocorrido durante uma briga de bar. O principal suspeito foi preso pela Polícia Militar ao fugir do local.

Conforme as informações policiais, ocorreu um desentendimento entre a vítima e o suspeito dentro do estabelecimento. A motivação é desconhecida. Durante a confusão, o suspeito teria sacado uma faca e atingido ‘Parazinho’ na região esquerda do abdômen. O suspeito fugiu do local. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro e encaminhou a vítima para um hospital. No entanto, a vítima não resistiu e morreu na unidade de saúde.

As testemunhas informaram o crime para a Polícia Militar, que esteve no local onde o esfaqueamento ocorreu. As pessoas informaram que o principal suspeito vestia camisa azul e short jeans quando saiu do local. Além disso, passaram outras características físicas do homem. Os militares iniciaram as buscas e localizaram o suspeito tentando se esconder debaixo de um caminhão, próximo à quadra da rodoviária.

Durante a abordagem, a equipe constatou que o suspeito estava com as mãos e as roupas sujas de sangue. No entanto, a arma utilizada no crime não foi encontrada. O homem foi detido pela polícia e levado à Delegacia, onde foi reconhecido por testemunhas. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias e a motivação para o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.