Moradores bloqueiam Augusto Montenegro contra susposto caso de estupro em Belém

Moradores bloquearam a avenida Augusto Montenegro, em Belém, durante um protesto na noite de sexta-feira (11). Segundo as informações da Polícia Militar, a população pedia a prisão de um homem suspeito em um suposto caso de estupro de uma criança de 11 anos, de uma comunidade na área do Tenoné e Parque Verde.

Ainda conforme as informações da PM, o protesto teve início por volta de 20h, no sentido Belém - Icoaraci. Dezenas de pessoas, entre familiares e amigos da vítima, e membros da comunidade, realizaram uma caminhada pelas ruas do Tenoné e se concentraram na Augusto Montenegro, no bairro da Agulha, para chamar a atenção das autoridades e cobrar agilidade nas investigações do caso.

A população levou cartazes, balões brancos e bloqueou a via. O ato, pacífico, durou cerca de uma hora. A PM esteve no local e realizou o controle do protesto. Não houve a queima de pneus ou qualquer outro tipo de objeto inflamável. O trânsito na via ficou interditado durante o protesto, mas passou a fluir normalmente após a liberação da via.

Investigação

Conforme os relatos iniciais, o suspeito do estupro seria uma pessoa conhecida e de influência na comunidade. O suspeito teria sido detido após denúncias sobre o caso, mas prestou esclarecimentos e foi liberado. Depois, ele teria desaparecido da área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.