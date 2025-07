Mais de duas toneladas de drogas são apreendidas nas bases fluviais do Pará no primeiro semestre

Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no Pará, no primeiro semestre de 2025, nas bases “Antônio Lemos” e “Candiru”, instaladas nas regiões de rios no Marajó e Baixo Amazonas. As ações ainda contabilizaram 1.129 abordagens a embarcações e 26 prisões em flagrante durante as fiscalizações realizadas diariamente. Nas diligências também ocorreram apreensões de armas de fogo e detenções por outros delitos.

As ações contabilizadas ocorreram de janeiro a junho de 2025. No total, foram apreendidas 2.000,43 kg de drogas, 2.000 kg de pescado e 839,81m³ de madeira. No mesmo período, além das 26 prisões em flagrante, foram cumpridos 26 mandados judiciais. Os agentes ainda apreenderam 11 armas de fogo, 27 munições e 28 aparelhos celulares. Houve também a apreensão de 25 veículos e a realização de 1.129 abordagens a embarcações.

A Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ está instalada na margem direita do Rio Tajapuru, em Breves, no Marajó. E a Base Fluvial ‘Candiru’ fica no estreito do Rio Amazonas, em Óbidos, no Baixo Amazonas. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comentou sobre os resultados. “Fechamos o primeiro semestre da atuação das Bases Fluviais Integradas no Pará com resultados fantásticos, tendo a apreensão de duas toneladas de drogas e mais de duas toneladas de pescados transportados ilegalmente. Realizamos a apreensão de 11 armas de fogo, tivemos 52 presos nesse período, sendo 26 por mandado de prisão e 26 por prisões em flagrante delito”, disse.

Mais investimentos

Para ampliar, fortalecer e completar a estratégia das Bases Fluviais, o Governo do Pará, por meio da Segup, vai entregar no segundo semestre de 2025 a terceira Base Fluvial denominada “Baixo Tocantins”. Ela será instalada no furo do Capim, zona rural do município de Abaetetuba, próximo a Barcarena, cobrindo portos fluviais e estratégicos do Pará no combate à criminalidade.

“Nós vamos ampliar a atuação das bases fluviais com a inauguração da terceira Base Integrada Fluvial, que ficará próximo ao Furo do Capim, no limite dos municípios de Abaetetuba e Barcarena, para que a gente possa completar essa estratégia fluvial e assim poder garantir ainda mais a segurança dos nossos rios e dos paraenses”, concluiu o titular da Segup.

Com o objetivo maior de garantir a presença do Governo do Pará em áreas estratégicas, para garantir maior segurança às populações das regiões ribeirinhas, com fiscalizações contínuas, as Bases Fluviais cumprem missões importantes, como parte do Sistema de Segurança Pública do Estado, na vasta malha fluvial paraense.