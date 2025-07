Suspeito de tentativa de homicídio é morto em ação policial em Irituia

Um homem identificado como Josiel morreu durante uma intervenção policial na manhã desta sexta-feira (11), no município de Irituia, no nordeste do Pará. A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Militar, após uma tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos na vila Patrimônio.

Segundo informações das autoridades, a operação iniciou por volta de 9h, após o jovem, baleado na perna, procurar ajuda. Ele relatou que estava sentado em uma mesa de bilhar quando dois homens armados se aproximaram e efetuaram os disparos. A vítima conseguiu correr e escapar.

Troca de tiros e suspeito baleado durante buscas

As equipes policiais iniciaram uma busca pelos suspeitos, que teriam fugido em direção a uma área de mata. Durante a varredura a pé na região, os agentes afirmam ter sido recebidos a tiros. Houve revide, e Josiel foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Irituia, mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo suspeito conseguiu escapar, correndo pela mata. Até o momento, ele não foi localizado.

Material apreendido com o suspeito morto

Com Josiel, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 36 com um cartucho deflagrado. No bolso do suspeito, havia ainda dois cartuchos intactos e outro deflagrado. Ele também carregava uma mochila com diversos itens suspeitos: uma balança de precisão; 92 invólucros de substância semelhante ao oxi e 132 invólucros de substância que aparentava ser maconha.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o caso.