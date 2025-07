Cinco pessoas são presas por furto qualificado e receptação em Altamira

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de furto qualificado e receptação, na quinta-feira (10), em Altamira, no sudeste paraense. Dentre os suspeitos, quatro foram autuados por receptação e um por furto. As prisões contaram com o apoio da Polícia Militar do Pará.

Inicialmente, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial. Diante disso, foram iniciadas as diligências, e os policiais conseguiram localizar, prender e conduzir o autor do furto até a unidade policial para as medidas legais cabíveis, segundo informações da polícia.

“Durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do delito às equipes policiais e alegou que havia deixado parte dos materiais subtraídos com uma mulher e um homem. Logo, os agentes se dirigiram até a dupla e, no local, um dos investigados afirmou que o suspeito havia deixado no imóvel uma sacola com os objetos furtados”, informa o delegado Wilson Silva, titular da Superintendência Regional de Polícia Civil.

O material foi apreendido e apresentado à autoridade policial de plantão, para os procedimentos cabíveis. A mulher que estava no imóvel confessou aos policiais que o restante dos objetos furtados estava com outros dois homens.

As buscas continuaram, e os demais envolvidos também foram localizados e presos. Quatro suspeitos foram presos por receptação, além do autor do furto, totalizando cinco prisões. Foram apreendidos diversos relógios, aparelhos celulares, um notebook e dinheiro em espécie.

“A ação integrada com a Polícia Militar foi elaborada justamente para compreender melhor as especificidades do crime e, em conjunto, realizar um policiamento ativo com o intuito de reforçar a segurança da população paraense, além de localizar e prender os indivíduos, de acordo com o cumprimento das leis”, reforça o delegado Wilson Silva.