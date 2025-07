Investigado por homicídio é preso em Belém durante operação 'Cova Rasa' da Polícia Civil

Um homem suspeito de envolvimento em um crime de homicídio foi preso nesta sexta-feira (11), no bairro do Jurunas, em Belém. A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão, no âmbito da operação “Cova Rasa”, que investiga crimes de assassinatos, ocultação de cadáver e associação criminosa. A ação da Polícia Civil ocorreu simultaneamente na capital paraense e nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santo Antônio do Tauá. Os agentes ainda cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades-alvo.

A operação foi deflagrada por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM). O suspeito preso, segundo a PC, é apontado como integrante de uma facção criminosa que tem atuação no Pará. As investigações iniciaram no dia 7 de setembro de 2024, quando um homem identificado como Fabrício Oliveira da Silva saiu de casa para comprar bebidas e desapareceu. Familiares da vítima relataram que ele teria sido submetido ao chamado “tribunal do crime” na área de Marituba, onde teve a morte decretada.

Diligências realizadas pela Polícia Civil na época resultaram na prisão em flagrante de dois suspeitos, que indicaram o local onde o corpo da vítima havia sido enterrado. No último sábado (5), em Benevides, outro envolvido no crime também foi preso. Segundo o delegado Marco Antônio, diretor da Delegacia de Homicídios Metropolitana, a operação é fruto de um trabalho investigativo contínuo e articulado.

“A prisão do investigado é parte de um conjunto de ações que visam desarticular uma associação criminosa envolvida em execuções e ocultação de cadáver. Seguimos com as diligências para localizar e prender os demais envolvidos”, destacou. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo criminoso e aprofundar as apurações relacionadas ao caso.