Fogo atinge barraca na feira do Barreiro, em Belém, neste sábado

Um incêndio foi registrado na feira do Barreiro, em Belém, neste sábado (12). Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça no local. Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido.

O Ciop (Centro Integrado de Operações) confirmou a ocorrência, mas informou que foi "um princípio" de incêndio em uma barraca, controlado pelos próprios moradores. Eles também informaram que uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi até o local controlar o fogo.