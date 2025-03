Corpo é encontrado perto do Combu; suspeita é de que seja homem atacado por sucuris no Barreiro

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã desta terça-feira (4/3), em frente a Ilha do Combu, em Belém. A suspeita das autoridades é de que a vítima possa ser Wagner Ribeiro Portal, de 53 anos, o homem que desapareceu no canal do Una, no bairro do Barreiro, em Belém, no último domingo (2/3), após um suposto ataque de sucuris.

O sargento Matos, que faz parte do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (GMF), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), dá mais detalhes de como a equipe conseguiu localizar o corpo. “Por volta das 8h fomos acionados pelo Ciop (Centro Integrado de Operações) sobre um homem que estava em uma motoaquática e visualizou um corpo na Baía do Guajará, nas proximidades da Ilha do Combu. De imediato, nos deslocamos até o local, localizamos o corpo, fizemos o resgate e o trouxemos até a nossa base”, informou.

VEJA MAIS

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que foi acionada às 9h para fazer a remoção do corpo, que será periciado e em seguida liberado para familiares. O sargento Matos explica que, por conta das condições que o corpo estava, ainda não há como afirmar que a vítima seja Wagner. “O corpo vestia uma calça escura, mas o restante não deu para identificar. Ele não tinha nada no corpo (objeto)”, acrescentou.

Corpo pode ser do homem que sumiu no Barreiro

Apesar de, no momento, não ter como afirmar com clareza que o cadáver seja do homem que desapareceu no canal do Una, no Barreiro, as autoridades não descartam essa possibilidade. O sargento Barbosa, do GMAF, destacou que não há outro corpo que esteja sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros, o que aumenta a possibilidade de Wagner ser a vítima.

“Desde domingo estamos fazendo mergulhos no canal do Una e varredura de toda a área. Fizemos as buscas nas comportas (do canal), porque tinha a suspeita que ele (Wagner) pudesse ter saído por lá. Nessa situação, a maré estava alta, então ele poderia ter passado pelas comportas por conta da vazão da água", ressalta.

Sobre a distância do corpo encontrado perto do Combu e do local onde o homem sumiu no Barreiro, Barbosa diz que as características da região combinada com essa época do ano podem ter feito com que a vítima aparecesse naquela área.

“A nossa maré é muito forte e estamos em uma época de maré alta, próximo das águas de março. Não é incomum essa distância. Talvez, para nós, como o corpo estava dentro do canal e a vazão estava muito forte, poderia ter lançado ele (Wagner) para o rio e depois pego a corrente mais forte”, reforçou.

De qualquer forma, o sargento declarou que os bombeiros militares seguem com as buscas por Wagner. O trabalho, segundo Barbosa, só será finalizado quando houver a confirmação de que o corpo localizado no Combu seja da vítima em questão.

Através de nota, o Corpo de Bombeiros Militar informa que o corpo foi localizado próximo à Universidade Federal do Pará e encaminhado à Polícia Científica.