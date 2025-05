Homem é preso suspeito de tentar agredir a própria mãe no sudoeste do Pará

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tentar agredir a mãe e a irmã no município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na terça-feira (29/4), quando o investigado foi detido por violência doméstica. Uma arma branca que estava com o homem no momento da prisão foi apreendida.

Segundo as informações iniciais, a confusão começou por conta de uma discussão entre o suspeito e a irmã. A mãe teria se colocado entre os irmãos para acalmar a situação, foi quando o suspeito teria tentado agredir as duas. A tentativa de agressão foi contida por vizinhos que presenciaram o tumulto. Após a situação, o homem deixou a casa. No entanto, a Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca que estava com o suspeito.

O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento. As fontes policiais dão conta de que ele já teria passagens e ainda é investigado por envolvimento em furtos a residências e comércios da cidade. O suspeito deve responder com base na Lei Maria da Penha.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.