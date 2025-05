Polícia Civil investiga suposto envenenamento em massa de animais em Igarapé-Miri

Um caso de envenenamento em massa de animais está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará na zona rural de Igarapé-Miri, no nordeste do estado. Pelo menos 16 cachorros foram encontrados mortos na Vila Maiauatá. A principal suspeita é de que os animais tenham sido envenenados, possivelmente por um vizinho da área.

Além dos cães encontrados mortos, cerca de 100 animais estariam desaparecidos, segundo informações preliminares apuradas pela equipe policial.

Em nota oficial, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado na Delegacia de Igarapé-Miri. Uma equipe da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) está indo ao local para apurar o crime”. A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) acompanha o caso.

Pelas redes sociais, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PA repudiou os fatos denunciados pela Proteção Animal do Município de Igarapé-Miri. “Segundo relatos, cerca de 100 animais desapareceram e, na madrugada do dia 30/04, foram encontrados 9 animais mortos, com suspeita de envenenamento, enquanto outros ainda agonizam pela região da Vila de Maiuatá. Diante da gravidade da situação, solicitamos o apoio imediato da Diretoria de Polícia Civil do Interior, da Delegacia Especializada em Proteção Animal (Demapa), do Ministério Público, do Centro de Perícias Renato Chaves (IML) e da Semma, para que sejam adotadas as providências cabíveis e que os responsáveis sejam identificados e punidos”, disse.

A comissão ainda destacou que é crime matar animais. “Ressaltamos que os animais domésticos, como cães e gatos, bem como os animais errantes, são protegidos pelo art. 32, §§ 1º-A e 2º-A, da Lei Federal nº 9.605/98, que estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem praticar maus-tratos e violência contra esses animais, com aumento de pena em caso de morte”, apontou.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia na área e coletar evidências que possam ajudar a esclarecer o caso. A análise de imagens de câmeras de segurança próximas ao local poderá ser fundamental para identificar os responsáveis.

A Prefeitura de Igarapé-Miri também se manifestou sobre o caso. Em nota, informou que “através da Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente e a Câmara Municipal de Vereadores, repudia com veemência o caso de envenenamento de cães ocorrido na Vila Maiauatá. Um ato cruel, inaceitável e criminoso. Já foi registrado Boletim de Ocorrência e todas as medidas legais estão sendo tomadas, em parceria com os órgãos competentes, para identificar e responsabilizar os autores. Maus-tratos e envenenamento de animais são crimes previstos em lei, e ações dessa natureza não serão toleradas em nosso município”.