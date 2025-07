Aeronave de pequeno porte cai na proximidades da praia da Baía do Sol, em Mosqueiro, nesta quarta

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quarta-feira (2) nas proximidades da praia da Baía do Sol, em Mosqueiro, distrito de Belém. Informações preliminares apontam que apenas um homem estaria a bordo no momento do acidente.

Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas a bordo. Relatos indicam que não houve vítimas fatais, apenas feridos. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Polícia Militar estão no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil, ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e ao Corpo de Bombeiros.