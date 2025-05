Motorista morre em colisão entre carreta e caminhão em Senador José Porfírio

O motorista de um caminhão morreu após o veículo que ele conduzia colidir com uma carreta na zona rural de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (30/4), na localidade conhecida como Água Preta. As informações iniciais são de que a carreta estava parada na estrada devido a problemas mecânicos. Uma segunda vítima ficou ferida e foi socorrida.

A vítima morta foi identificada somente como Henrique. Ele ficou preso às ferragens do caminhão que transportava colchões e havia saído de Belém com destino a Senador José Porfírio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que as cabines dos dois veículos ficaram destruídas devido à colisão. Testemunhas relataram que o motorista ainda teria ficado vivo após o acidente. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância socorrista. As pessoas que presenciaram o acidente contaram que os paramédicos somente constataram que Henrique não apresentava mais sinais de vida.

No momento da colisão, Henrique estava acompanhado do irmão. A segunda vítima teve somente escoriações leves e foi atendida pela ambulância, mas não apresentava risco de vida. O motorista da carreta não estava no veículo no momento da colisão. Não há mais detalhes sobre ele. A estrada onde o acidente aconteceu é de terra batida, sem pavimentação. A via liga a comunidade de Belo Monte ao município de Senador José Porfírio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.