Homens encapuzados invadem banco e roubam R$ 500 mil em Igarapé-Miri no último domingo

Cerca de R$ 500 mil foram roubados de uma agência bancária em Igarapé-Miri, nordeste paraense, durante a madrugada do último domingo (13). Segundo a Polícia Civil, pelo menos cinco homens encapuzados participaram da ação criminosa, que começou com o sequestro da família de um dos vigilantes do local, em uma comunidade da zona rural do município.

De acordo com a PC, os suspeitos usaram a família para coagir e obrigar o vigilante a acompanhá-los até a agência. No local, os suspeitos esperaram a troca de turno e renderam um segundo segurança no momento da abertura da porta. Em seguida, utilizaram uma serra para arrombar o cofre e fugir com o dinheiro, dois revólveres e um colete balístico.

O sistema de segurança eletrônico da agência estava sem funcionar havia cerca de quatro dias, conforme informações da polícia, o que levanta a suspeita de que os criminosos já sabiam da vulnerabilidade do local. Equipes de perícia e papiloscopia foram acionadas para realizar os exames no local do crime.

As investigações continuam, e a Polícia Civil busca identificar os autores do roubo. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Igarapé-Miri. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do crime", diz a PC.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.