Homem é preso em Belém por roubo a motoristas de app, tráfico e falsificação de documentos

Um homem foi preso nesta quinta-feira (10), em Belém, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo, associação criminosa e falsificação de documentos públicos. Durante a ação, o suspeito também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. As investigações iniciaram com o intuito de apurar uma associação criminosa que atuava em crimes de roubo envolvendo motoristas de aplicativos como vítimas.

A prisão foi resultado de ação da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), De acordo com as investigações, os suspeitos falsificavam documentos pessoais e criavam contas falsas nas plataformas de transporte e, em seguida, repassavam os dados para outros indivíduos, para que acionassem os motoristas e praticassem os crimes de roubo.

De acordo com a PC, os roubos ocorriam com a privação de liberdade das vítimas por longos períodos, o que configura também roubo majorado. No decorrer do cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito, foram encontrados com o indivíduo certa quantidade de material entorpecente análogo à maconha, oxi, balança de precisão e sacos plásticos para embalagem de drogas.

Diante disso, o homem foi autuado em flagrante delito e conduzido até a unidade policial para os procedimentos necessários. A Polícia Civil vai seguir com as investigações com o objetivo de identificar, localizar e prender outros possíveis envolvidos na prática criminosa.