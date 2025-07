Criança de 11 anos que caiu em Cânion é encontrada morta após horas de buscas

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul confirmou na noite da última quinta-feira (10/07) a morte da menina de 11 anos, que caiu do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS). A menina era natural de Curitiba (PR) e visitava o parque com os pais e dois irmãos.

A criança foi encontrada a 70 metros do local da queda. As equipes de resgate chegaram ao local que o corpo estava por volta das 22h55.

As equipes localizaram o corpo da menina inicialmente por volta das 17h30, com o uso de um drone com câmera térmica. A operação de resgate, iniciada logo após o acidente, envolveu bombeiros de três municípios, equipes do Samu, policiais militares e civis, além de três aeronaves.

No momento do acidente, a família fazia uma pausa em um banco de descanso para lanchar, quando a menina, que, de acordo com os bombeiros, tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), saiu correndo em direção ao penhasco. O pai ainda tentou impedir a queda, mas não conseguiu alcançá-la a tempo.

Após a queda, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Cambará do Sul, Canela e Gramado foram acionadas. Eles iniciaram os trabalhos de buscas, com o apoio de drones e aeronaves — duas do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina.

O local do acidente é de difícil acesso e exigiu o uso de técnicas de rapel para a extração do corpo. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a área foi isolada e os procedimentos de resgate foram iniciados logo após a localização da menina.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manifesta profundo pesar diante da trágica perda de uma criança, vítima de uma queda em área de cânion, nesta quinta-feira (10). Neste momento de luto e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade atingida por essa perda irreparável. Que encontrem na fé a força para superar a dor da ausência. À família, nossa mais sincera homenagem, respeito e solidariedade.", diz a nota.

Cânion Fortaleza

O Cânion Fortaleza é o maior do Brasil, com paredões que chegam a 900 metros de altura e uma extensão total de 7,5 km, no Parque Nacional da Serra Geral. O cânion está a cerca de 23 km do centro de Cambará do Sul, em uma área de 2 mil metros de largura e a 1.240 metros de altitude acima do nível do mar.

Entre as trilhas mais conhecidas do parque estão a Trilha do Estacionamento, com percurso leve de 1 km (ida e volta), que permite avistar aproximadamente 45% do cânion, e a Trilha do Mirante, com 3 km de extensão.