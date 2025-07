Moto colide com cão, passageiro é arremessado e morre ao ser atropelado por carro em Augusto Corrêa

Marcelo Ramos de Brito, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (13/7), na vila de Aturiaí, município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um homem identificado como Rivaldo Borges Pereira, que colidiu com um cão que invadiu a pista. Com o impacto, os dois foram lançados contra o chão e, na sequência, um carro que passava pelo local atropelou Marcelo, que estava caído no asfalto.

A PM estava em rondas quando tomou conhecimento do sinistro, que ocorreu por volta das 4h. Segundo a Polícia Militar, o motorista do automóvel que passou por cima da vítima relatou aos militares que não conseguiu realizar uma manobra que pudesse evitar o atropelamento. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ter sido acionado ao caso, não houve tempo de socorrer Marcelo. A vítima morreu no local.

Rivaldo quebrou um dos braços e conseguiu sobreviver ao acidente. Ele precisou ser levado para uma casa de saúde para atendimento médico. O motorista do carro envolvido no episódio foi levado até a delegacia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.