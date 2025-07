Carro cai dentro do rio Tocantins, em Marabá

Um carro caiu no rio Tocantins na tarde deste sábado (12), na proximidade da rampa da Folha 08, em Marabá. Até o momento, não há informações oficiais se havia alguém dentro do automóvel no momento do acidente.

Nas redes sociais, é possível ver o automóvel sendo levado pela correnteza. “Tem gente lá dentro”, diz uma mulher ao fundo das gravações. Em outra filmagem, um homem faz um comentário sobre possíveis ocupantes dentro do carro. “Não tem ninguém lá não”, fala. Um outro rapaz brinca dizendo que o automóvel “marinho” faria corrida de aplicativos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.