Suspeito de tráfico é preso com drogas escondidas até no fogão, em Canaã dos Carajás

Um homem identificado como Alex Silva Rodrigues, de 19 anos, conhecido como Caio Black, foi preso em flagrante por tráfico de drogas no sábado (12), no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A prisão foi realizada por volta das 16h30, após investigação da Polícia Civil a partir de uma denúncia anônima.

Investigação flagrou movimentação suspeita no local

Segundo informações da Delegacia de Canaã dos Carajás, a denúncia apontava que o suspeito comercializava drogas, como maconha, em uma kitnet localizada na rua Joaquim Mariano, no bairro João Pintinho. O imóvel também seria utilizado por ele para guardar os entorpecentes.

Uma equipe policial identificou uma motocicleta no endereço indicado e constatou a presença de um homem com as características informadas na denúncia. De acordo com a polícia, o local apresentava fluxo intenso de pessoas, o que reforçou a suspeita de tráfico.

Polícia encontrou drogas e materiais para comercialização

Durante as buscas no imóvel, os agentes localizaram uma porção de maconha sobre uma mesa. Em seguida, encontraram dois tabletes de maconha e uma grande porção de cocaína escondidos no fogão. Também foram apreendidos outros entorpecentes, como comprimidos semelhantes a ecstasy, balança de precisão, vasilhames de vidro, envelopes plásticos, cerca de R$ 200 em espécie e uma motocicleta.

Ao todo, a Polícia Civil contabilizou aproximadamente:

2,8 quilos de maconha

480 gramas de substância semelhante à cocaína

de substância semelhante à cocaína 9 comprimidos amarelos em formato de abacaxi, aparentando ser ecstasy

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde ele permanece à disposição da Justiça.