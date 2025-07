‘Magrão’ é morto com tiros de arma caseira em praça de Moju

Um homem identificado como Carlos Augusto Braga Furtado, mais conhecido como “Magrão”, foi morto a tiros em uma praça no município de Moju, nordeste do Pará, na noite deste domingo (13). Segundo as informações iniciais, a vítima conseguiu correr até uma área popularmente conhecida como Doquinha, nas proximidades do mercado municipal, mas caiu desacordada. ‘Magrão’ chegou a ser socorrido, mas o óbito foi constatado no hospital.

Os relatos iniciais são de que o crime ocorreu por volta das 19h40. A Polícia Militar foi acionada por moradores e se dirigiu até o local do baleamento. No entanto, quando chegou ao endereço, populares informaram que Magrão havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Os moradores relataram que a vítima teria sido baleada em uma praça, conseguiu correr e caiu ao chegar na 'doquinha'. No entanto, não havia detalhes sobre as características do autor do crime.

No local, os médicos confirmaram que o homem foi alvejado por disparos de arma de fogo, supostamente de fabricação caseira. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ser atendido. Ainda segundo as informações policiais, Magrão era conhecido na área por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Além disso, ele já teria passagens pela polícia por roubo e posse ilegal de drogas. Também seria investigado por envolvimento no homicídio de um homem conhecido como “Índio”.

A PM realizava rondas na área para tentar identificar o autor dos disparos. Até a noite de domingo, nenhum suspeito havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.