Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Parauapebas

Um corpo em avançado estado de decomposição, que seria do sexo masculino, foi encontrado na manhã deste domingo (13), em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o cadáver estava em uma área de mata no bairro Nova Carajás. A Polícia Militar foi acionada por moradores que localizaram o corpo.

A guarnição constatou a veracidade do caso no local. A guarnição chamou a equipe da Polícia Científica, que compareceu para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. A vítima não havia sido identificada até o momento em que o corpo foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal.

As circunstâncias da morte do homem ainda são desconhecidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima jogada na área de matagal, sem roupas. Os agentes iriam aguardar algum familiar realizar o reconhecimento do homem e repassar mais detalhes sobre ele, com o intuito de auxiliar na apuração sobre a motivação para o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.