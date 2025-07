Cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente de carro em Minas Gerais

Fabiano Menotti, que faz dupla com César, sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (13), na BR-040, em Minas Gerais. O cantor sertanejo seguia de Belo Horizonte para a cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro, onde realizaria um novo show. Segundo o portal Léo Dias, o veículo do artista capotou, mas ele não teve ferimentos graves.

O acidente ocorreu no km 771, nas proximidades de Juiz de Fora. Fabiano havia se apresentado na capital mineira na noite anterior. Pelo vídeo divulgado pelo colunista, é possível ver que o carro dirigido por Fabiano ficou totalmente destruído, com as rodas traseiras arrancadas devido ao impacto.

Algumas pessoas que passavam pelo local pararam para prestar socorro. No vídeo, o cantor confirma que estava a caminho do Rio de Janeiro. O próprio artista comentou o que aconteceu. “Aconteceu essa fatalidade de um carro ter freado na frente e eu ter que desviar dele. Acabou pegando outro carro, bateu na lateral do meu, perdeu o controle e capotou”, relatou na filmagem.

O outro carro envolvido seria de um tenente da Polícia Militar de folga, que teria parado à frente do carro do músico. Fabiano tentou desviar, mas bateu lateralmente contra o automóvel e capotou. No momento da chegada dos bombeiros, três vítimas, incluindo Fabiano, já estavam fora dos carros, conscientes e orientadas. Um dos homens, que é secretário de Fabiano, teve um corte na mão direita e foi atendido pela ambulância.