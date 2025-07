Mulher é presa em Uruará suspeita de sequestrar e torturar jovem

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (12/07), no município de Uruará, sudoeste do Pará, uma mulher identificada como Elsilene da Silva Pereira, suspeita de envolvimento no sequestro e tortura da jovem Kayllany Santos, na cidade de Pacajá. A vítima havia desaparecido após sair com amigos e foi localizada com vida na manhã do mesmo dia. O caso segue sob investigação.

Elsilene foi detida por uma guarnição do 49º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da Regional de Lago de Tucuruí. Ela estava em um veículo Jeep Compass, de cor branca, abordado na Avenida Perimetral norte, no centro de Uruará, nas proximidades da rodovia Transamazônica (BR-230).

Segundo informações da PM, a mulher seria a autora de crimes cometidos contra Kayllany, que incluem sequestro e tortura física e psicológica. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou a jovem com as mãos amarradas para trás, nua e com o cabelo cortado.

Segundo as investigações preliminares, o crime teria motivação passional. A vítima teria mantido um relacionamento com o ex-marido da suspeita. A Polícia Civil segue apurando o caso e busca identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

Após a prisão, Elsilene foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Uruará, onde foi apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.