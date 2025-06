Suspeito de furtos é encontrado morto com marcas de tiros em rua de Uruará

Carlos Eduardo de Andrade Mendes, de 25 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo em Uruará, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (16), na Avenida Tapajós, esquina com a Rua Presidente Vargas. Segundo os relatos iniciais, a vítima era suspeita de furtar um telefone celular e outros objetos em um hotel da cidade.

De acordo com informações preliminares, Carlos Eduardo foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo. A Polícia Civil foi acionada poucos minutos após a localização do corpo e enviou uma equipe de investigadores ao local. A vítima apresentava ferimentos no peito, abdômen, pulso direito e coxa direita. Os agentes realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia. A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas. Nenhuma testemunha soube informar as circunstâncias do homicídio.

Segundo a polícia, no domingo (15), a vítima teria sido apontada como autora do furto de um celular. O aparelho foi encontrado ao lado do corpo, no local do crime. Ainda de acordo com os agentes, Carlos Eduardo já havia sido preso anteriormente por roubo e furto de motocicletas em Uruará. Em um dos casos, ele foi detido após furtar uma Honda Pop 100 que estava estacionada ao lado da Praça da Bíblia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.