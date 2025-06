Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM em São Sebastião da Boa Vista

Um homem, identificado preliminarmente apenas como Sávio, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar do 81º Pelotão Destacado da PM, em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (13), quando o suspeito teria tentado fugir de uma abordagem e fez disparos contra os militares. Uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos.

A ação policial ocorreu no âmbito da Operação Tolerância Zero, realizada para combater crimes como tráfico de drogas no Marajó. De acordo com a PM, equipes faziam rondas quando avistaram Sávio em atitude suspeita na Rua Custódio Ferreira. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir em direção a uma área de pontes e teve início uma perseguição. Durante a abordagem, segundo os policiais, o suspeito sacou uma arma artesanal e efetuou disparos contra os agentes.

Em resposta, os militares revidaram e alvejaram o suspeito. Sávio ainda chegou a ser socorrido com vida e foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após receber atendimento médico. Após o confronto, a PM apreendeu aproximadamente 31,5 gramas de maconha, uma arma caseira calibre .28, uma munição deflagrada e duas intactas do mesmo calibre. Conforme relatado, Sávio já teria trocado tiros com policiais em dias anteriores, inclusive chegou a se jogar em um rio para fugir, sem ser localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.