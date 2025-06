Polícia investiga morte de homem encontrado ferido no meio da rua em Novo Repartimento

Júlio César da Silva foi encontrado gravemente ferido na manhã do último domingo (15), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, e morreu horas depois no Hospital Regional de Tucuruí. A vítima apresentava as vísceras expostas e foi localizada ainda com vida por volta das 5h30 na rua Natal Aparecida, por seu cunhado, que é vigilante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro, mas Júlio não resistiu e morreu por volta das 10h.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação e a autoria do crime. Ainda no domingo (15), no decorrer das investigações, a equipe da Delegacia de Polícia de Novo Repartimento, com apoio da Polícia Militar, prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no crime e apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com o depoimento de um dos suspeitos, ele estava em um bar com dois amigos, sendo um deles menor de idade, quando o adolescente sugeriu fazer uma “casinha” para roubar os pertences da vítima. O grupo teria atraído Júlio César até um terreno, sob o pretexto de usar drogas, e iniciado uma tentativa de roubo. Durante a ação, houve luta corporal, e a vítima foi atingida com golpes de faca. Após o crime, os três fugiram levando os pertences de Júlio, que acabou não resistindo aos ferimentos.

A Polícia Civil confirmou que o menor foi apreendido e os dois adultos foram presos em flagrante. Todos passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem para esclarecer outros detalhes do crime e eventuais participações.