Jovem desaparece enquanto tomava banho em praia no Marajó

Anderson de Lima Pantoja, de 24 anos, desapareceu na praia do Tucano, no município de Portel, na Região de Integração do Marajó. O caso ocorreu na manhã de domingo (15/6), enquanto ele tomava banho no local.

A Guarda Civil Municipal foi chamada para atender a situação por volta das 10h05. Segundo o portal Notícia Marajó, testemunhas relataram que Anderson entrou na água acompanhado de sua esposa, quando ambos foram arrastados pela correnteza. A mulher conseguiu retornar à margem com vida, mas Anderson desapareceu nas águas.

Equipes da Polícia Militar também esteve no local prestando os primeiros atendimentos. A Polícia Civil também foi acionada e deve investigar as circunstâncias do incidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.