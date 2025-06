PM prende suspeito de matar homem com paulada na cabeça durante briga no Marajó

A Polícia Militar prendeu no sábado (14/6) um homem, de nome não informado, suspeito de cometer um homicídio em Anajás, no Arquipélago do Marajó. O crime em questão ocorreu na sexta-feira (13/5), quando Rafael Pantoja da Cruz foi agredido com um golpe de madeira na cabeça após uma confusão generalizada.

Conforme o portal Notícia Marajó, um funcionário do hospital municipal procurou a Polícia Militar e informou que um paciente tinha morrido na madrugada de sábado (14/6). Os agentes, que não haviam sido oficialmente acionados nem pelo hospital nem pela Polícia Civil, fizeram buscas para apurar o caso. Os militares foram até a residência da vítima, onde familiares e amigos forneceram informações sobre o possível autor do crime e o local onde ele estaria escondido, ainda de acordo com o Notícia.

VEJA MAIS

A partir das informações colhidas, os militares foram até o endereço indicado e conseguiram localizar e prender o suspeito. O homem apresentava um ferimento na cabeça.

O suspeito foi levado até a delegacia e lá confessou ter desferido um golpe com uma madeira na vítima durante uma confusão. Conforme o Notícia Marajó, ele alegou que a agressão foi motivada por conta de Rafael ter jogado uma latinha no irmão do possível autor, o que teria iniciado a briga.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.