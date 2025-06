Colisão entre ônibus e caminhão deixa estudantes feridos na PA-125, no sudeste do Pará

Um grave acidente de trânsito deixou vários estudantes feridos na manhã desta segunda-feira (16), na rodovia PA-125, sudeste paraense. Segundo os relatos iniciais, um ônibus que transportava alunos de uma instituição de ensino de Ipixuna do Pará com destino a Paragominas colidiu com um caminhão. Ainda não há informações oficiais sobre quantas pessoas ficaram feridas. Não há registro de mortes.

As informações preliminares são de que o coletivo teria colidido com a parte traseira lateral de uma carreta, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito. Devido ao impacto, diversos alunos ficaram feridos — alguns em estado considerado grave. O Corpo de Bombeiros e outras ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local realizando o socorro e resgate das vítimas.

Conforme as informações policiais, alguns estudantes precisaram ser retirados pelos bombeiros com o uso de equipamentos devido à gravidade dos ferimentos. Eles foram encaminhados às unidades hospitalares da região. Ainda conforme os relatos iniciais, os estudantes estariam em um ônibus de linha a caminho da escola.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros, Semutran e prefeitura de Paragominas, e aguarda o retorno.