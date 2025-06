Dono de bar é morto a facadas após desentendimento em Itupiranga

Um homem identificado como Cícero Abreu de Carvalho, proprietário de um bar, foi morto a facadas em Itupiranga, sudeste do Pará. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16), na Vila Cruzeiro do Sul - conhecida como “Quatro Bocas”. Segundo os relatos iniciais, a vítima foi atingida no abdômen durante um desentendimento em seu estabelecimento.

Os relatos iniciais são de que o crime ocorreu por volta de 5h50. Um homem, ainda não identificado, começou uma discussão com Cícero dentro do bar. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima na região abdominal. Cícero ainda foi socorrido por pessoas que estavam na área e, depois, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao posto de saúde da vila. Devido à gravidade do ferimento, foi transferido para um hospital em Marabá, mas não resistiu e faleceu.

Não há informações sobre o que teria dado início à discussão ou sobre o paradeiro do principal suspeito após o crime. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a motivação do esfaqueamento e identificar o autor do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.